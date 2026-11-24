«Ростов», FONBET и Роман Нагучев представили коллекцию футболок к 10-летию победы над «Баварией»

23 ноября 2016 года «Ростов» одержал одну из самых памятных побед в своей истории, обыграв «Баварию» со счетом 3:2. К десятилетию легендарного матча FONBET, «Ростов» и Роман Нагучев представили юбилейные футболки, посвященные победному штрафному удару Кристиана Нобоа.

Футболка.

В честь юбилейной даты «Ростов» пригласил болельщиков на открытую тренировку 23 ноября. Гостями мероприятия стали победители конкурса в социальных сетях клуба, где болельщики делились воспоминаниями о матче с «Баварией». Вместе с Дмитрием Кириченко, входившим в тренерский штаб команды в тот период, они вновь пережили эмоции исторической победы. После тренировки Кириченко лично вручил участникам памятные футболки.

Приобрести юбилейные футболки можно будет в фан-шопе клуба во время матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром», а также в BTL-зонах FONBET — официального партнера «Ростова».

Футболка.

Ранее в августе стороны представили аналогичную коллекцию, посвященную победе над «Аяксом» в квалификации Лиги чемпионов.