Николич считает, что «Локомотив» должен брать три очка в матче против «Тамбова»
18:58
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что команда обязана взять три очка в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
— Мы обязаны выигрывать, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — При всем уважении к «Тамбову». Наша цель — три очка. И мы должны сделать все возможное ради этого.
Команда должна быть готова психологически играть вперед, на атаку. Но нужно играть умно.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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