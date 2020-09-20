РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Николич считает, что «Локомотив» должен брать три очка в матче против «Тамбова»

18:58
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что команда обязана взять три очка в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

— Мы обязаны выигрывать, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». —  При всем уважении к «Тамбову». Наша цель — три очка. И мы должны сделать все возможное ради этого.

Команда должна быть готова психологически играть вперед, на атаку. Но нужно играть умно.

Локомотив — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир