Николич считает, что «Локомотив» должен брать три очка в матче против «Тамбова»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что команда обязана взять три очка в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

— Мы обязаны выигрывать, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — При всем уважении к «Тамбову». Наша цель — три очка. И мы должны сделать все возможное ради этого.

Команда должна быть готова психологически играть вперед, на атаку. Но нужно играть умно.