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Николич рассказал о состоянии травмированных игроков «Локомотива»

21:17
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после завершения матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» рассказал о состоянии травмированных игроков красно-зеленых.

— Вчера травмировался Живоглядов, сегодня — Баринов. С ним нехорошая ситуация, -сказал Николич в интервью «Матч Премьер». — Еще была травма Миранчука и Смолова в конце игры. Многое поменялись.

Но мы проиграли в самых важных моментов. У нас был шанс снова выйти вперед, но мы не реализовали.

«Спартак» играл намного энергичнее. Футбол без эмоций — это не футбол. И нам нужно чуть больше эмоций.

Спартак — Локомотив

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