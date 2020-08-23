Николич рассказал о состоянии травмированных игроков «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после завершения матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» рассказал о состоянии травмированных игроков красно-зеленых.

— Вчера травмировался Живоглядов, сегодня — Баринов. С ним нехорошая ситуация, -сказал Николич в интервью «Матч Премьер». — Еще была травма Миранчука и Смолова в конце игры. Многое поменялись.

Но мы проиграли в самых важных моментов. У нас был шанс снова выйти вперед, но мы не реализовали.

«Спартак» играл намного энергичнее. Футбол без эмоций — это не футбол. И нам нужно чуть больше эмоций.