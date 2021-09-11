Николич рассказал о повреждении Гильерме
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии голкипера Гильерме.
— Гильерме в конце матча отдавал мяч Магкееву при выносе от ворот. Это связано с небольшим повреждением?
— Нет, тактические задачи такие было в 70х годах. Гильерме сыграл три игры за сборную. Он наш капитан. Есть хроническое заболевание. В игре против Мальты он тоже хромал на поле. Он боец, доиграл игру до конца, так же, как и сегодня. Мы с ним работаем осторожно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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