Николич рассказал о сроках восстановления Антона Миранчука
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что полузащитнику Антону Миранчуку потребуется длительное время на восстановление.
— У Антона Миранчука хроническое заболевание, это не что-то новое. Он полтора года играл с этой болью. Надо решить эту ситуацию. Хочу сказать ему «спасибо», что он вообще пробовал играть через травму. Это было видно, что травма ему мешала. Еще с зимних сборов. Надеюсь, что к весне он вернется.
Игрок пройдет курса лечения также в Германии, затем состоится контрольное обследование. Только после этого будет принято решение о дальнейшей программе восстановления.
В нынешнем сезоне в активе 25-летнего Антона Миранчука пять игр за «железнодорожников», в которых он отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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