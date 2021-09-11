Николич рассказал о сроках восстановления Антона Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что полузащитнику Антону Миранчуку потребуется длительное время на восстановление.

— У Антона Миранчука хроническое заболевание, это не что-то новое. Он полтора года играл с этой болью. Надо решить эту ситуацию. Хочу сказать ему «спасибо», что он вообще пробовал играть через травму. Это было видно, что травма ему мешала. Еще с зимних сборов. Надеюсь, что к весне он вернется.

Игрок пройдет курса лечения также в Германии, затем состоится контрольное обследование. Только после этого будет принято решение о дальнейшей программе восстановления.

В нынешнем сезоне в активе 25-летнего Антона Миранчука пять игр за «железнодорожников», в которых он отдал одну результативную передачу.