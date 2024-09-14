Николич: «Последние 30 минут против «Кайрата» «Зенит» играл именно так»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что ожидал такую схемы игры «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ (0:1).

— Когда увидели стартовый состав «Зенита», какие-то коррективы внесли в установку?

— Последние 30 минут против «Кайрата» «Зенит» играл именно так. В последние годы они строили против ЦСКА зеркальную схему. Не скажу, что мы точно знали, но что-то такое ожидали.

ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Рубином».