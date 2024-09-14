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Сегодня, 20:05

«Краснодар» — «Ростов»: пенальти правильно отменен. Но Казарцев дал странное объяснение

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Василий Казарцев.

На 12-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» судья Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев поля. К счастью для него и для «быков», в действия судьи вмешался, проведя свою проверку, видеоарбитр Кирилл Левников. И только после этого и проверки видеозаписи самим рефери первоначальный вердикт вместе с 11-метровым ударом был отменен.

Этот вердикт был сразу очевидно неверным, так как мяч попал Диего Косте в левую руку, находившуюся в естественном положении, прижатую к телу и его площадь никак не увеличившую.

При этом Казарцев объявил следующее: «После видеопросмотра определено — игра рукой не наказуемая». Разве там была игра? Мяч же просто попал в руку. Странное объяснение судьи.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

ФК Краснодар
ФК Ростов
Василий Казарцев
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