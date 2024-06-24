Экс-игроки «Факела» Суслов и Магаль перешли в «Сочи»
«Сочи» подписал контракты с бывшими защитниками воронежского «Факела» Кириллом Сусловым и Русланом Магалем, сообщает пресс-служба южного клуба.
«Добро пожаловать в «Сочи», парни!» — говорится в заявлении сочинцев.
В минувшем сезоне 32-летний Суслов провел 11 матчей в РПЛ и 6 — в FONBET Кубке России. На счету 32-летнего Магаля 32 игры за «Факел» во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 3 результативными передачами.
Клуб из Краснодарского края по итогам сезона-2023/24 вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу.
Источник: https://t.me/Sochipfc/19453
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