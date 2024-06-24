Николич — о возможном подписании Жемалетдинова: «Он качественный игрок. Мы в ЦСКА рассматриваем всех»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, могут ли оказаться в команде Рифат Жемалетдинов и Зелимхан Бакаев.
— Мы рассматриваем всех, кто может усилить команду. Жемалетдинов? Он качественный игрок. Мы рассматриваем всех.
— Было ли бы вам интересно увидеть Бакаева в ЦСКА, который играл в ОАЭ?
— Он очень долго не играл из-за травмы. Это интересный игрок. Но у нас в лонг-листе много игроков. Надо рассматривать каждого игрока по отдельности. Есть много факторов.
Жемалетдинов с 2018 по 2024 год выступал за «Локомотив». В конце мая 27-летний футболист покинул команду в связи с истечением срока контракта.
27-летний Бакаев в 2023 году стал игроком «Аль-Вахды». Ранее он представлял «Зенит».
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|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
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4
|Локомотив
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|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
|0-0
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7
|Ростов
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|0
|0
|0
|0-0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0-0
|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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