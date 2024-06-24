Николич — о возможном подписании Жемалетдинова: «Он качественный игрок. Мы в ЦСКА рассматриваем всех»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, могут ли оказаться в команде Рифат Жемалетдинов и Зелимхан Бакаев.

— Мы рассматриваем всех, кто может усилить команду. Жемалетдинов? Он качественный игрок. Мы рассматриваем всех.

— Было ли бы вам интересно увидеть Бакаева в ЦСКА, который играл в ОАЭ?

— Он очень долго не играл из-за травмы. Это интересный игрок. Но у нас в лонг-листе много игроков. Надо рассматривать каждого игрока по отдельности. Есть много факторов.

Жемалетдинов с 2018 по 2024 год выступал за «Локомотив». В конце мая 27-летний футболист покинул команду в связи с истечением срока контракта.

27-летний Бакаев в 2023 году стал игроком «Аль-Вахды». Ранее он представлял «Зенит».