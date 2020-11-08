Главный тренер «Локомотива» Марко Николич признал заслуженность поражения от «Динамо» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ (1:5).

— Поздравляю «Динамо с заслуженной победой. Мы сделали все, как не надо. Пропустили в самом начале, потом, когда Смолов получил травму и были в меньшинстве. Один мяч отыграли, но два удаления — это был конец, — сказал Николич. (Константин Алексеев)