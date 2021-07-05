Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» прокомментировал решение ВедранаЧорлуки завершить карьеру и войти в тренерский штаб команды.

— Чорлука закончил работу со сборной Хорватии на Евро, а вы уже ждете его в Австрии?

— Да, у него будет всего четыре дня отпуска — самый короткий отдых в жизни. Но такова тренерская доля. Только закончил одну работу — сразу на другую.

— Он, войдя в ваш штаб, продолжит работу в сборной Хорватии?

— Мы договаривались только на этот турнир. Когда Ведран приедет, будем обсуждать дальнейшую работу.

— Не пытались уговорить его остаться еще на сезон?

— Он принял решение, и бесполезно было уговаривать поменять его. Он такой человек. Я сам такой же, так что понимаю его.

Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 года, став с командой чемпионом России, четырежды — обладателем кубка страны и один раз — суперкубка.

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