Николич оценил форварда «Чертаново» Пиняева
07:00
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» высказал мнение о нападающем «Чертаново» Сергее Пиняеве.
Ранее «Локомотив» назывался одним из претендентов на 16-летнего футболиста, который отправился на сборы самарских «Крыльев Советов».
«Молодой интересный русский игрок, который должен проявить себя в будущем. Не знаю, смог бы он играть сейчас в основном составе или нет, но на будущее интересный игрок, сто процентов. Посмотрим, как он будет развиваться», — сказал Николич.
В прошлом году Пиняев стал самым молодым автором гола в ФНЛ. В августе он поразил ворота «Иртыша» в возрасте 15 лет 9 месяцев и 10 дней.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю