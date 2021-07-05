Николич оценил форварда «Чертаново» Пиняева

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» высказал мнение о нападающем «Чертаново» Сергее Пиняеве.

Ранее «Локомотив» назывался одним из претендентов на 16-летнего футболиста, который отправился на сборы самарских «Крыльев Советов».

«Молодой интересный русский игрок, который должен проявить себя в будущем. Не знаю, смог бы он играть сейчас в основном составе или нет, но на будущее интересный игрок, сто процентов. Посмотрим, как он будет развиваться», — сказал Николич.

В прошлом году Пиняев стал самым молодым автором гола в ФНЛ. В августе он поразил ворота «Иртыша» в возрасте 15 лет 9 месяцев и 10 дней.

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