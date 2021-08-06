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Николич: «Нам понятно, что мы каждую игру должны начинать с минус один»

20:20
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николича резко высказался после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Во-первых, ничего особенного не буду комментировать. Хочу поздравить команду, что снова бились в сложных условиях сегодня. Мы заработали одно очко. Могли и три взять, могли и пропустить, могло быть и ноль очков.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч, несмотря на долгое путешествие из Москвы сюда. У нас теперь семь очков после трех туров.

По игре ничего не буду комментировать. Очень сложно мы начали этот чемпионат. Явная ошибка на четвертой минуте в первом туре, когда нам отменили забитый Крыховяком гол. Потом явная ошибка во втором туре, когда мы пропустили гол со штрафного против ЦСКА. Думаю, что завтра тоже будем считать явной ошибкой, как пропустили гол сегодня. Нам понятно, что мы каждую игру должны начинать с минус один, а потом разворачивать игру в нашу сторону. Все», — цитирует Николича сайт «Локо».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит
Краснодар

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак
Нижний Новгород

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24518

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Иван Шитик все материалы автора

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