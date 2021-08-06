Николич: «Нам понятно, что мы каждую игру должны начинать с минус один»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николича резко высказался после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Во-первых, ничего особенного не буду комментировать. Хочу поздравить команду, что снова бились в сложных условиях сегодня. Мы заработали одно очко. Могли и три взять, могли и пропустить, могло быть и ноль очков.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч, несмотря на долгое путешествие из Москвы сюда. У нас теперь семь очков после трех туров.

По игре ничего не буду комментировать. Очень сложно мы начали этот чемпионат. Явная ошибка на четвертой минуте в первом туре, когда нам отменили забитый Крыховяком гол. Потом явная ошибка во втором туре, когда мы пропустили гол со штрафного против ЦСКА. Думаю, что завтра тоже будем считать явной ошибкой, как пропустили гол сегодня. Нам понятно, что мы каждую игру должны начинать с минус один, а потом разворачивать игру в нашу сторону. Все», — цитирует Николича сайт «Локо».