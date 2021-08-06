Денис Макаров провел первую тренировку в составе «Динамо»

Полузащитник Денис Макаров 6 августа перешел в «Динамо» из казанского «Рубина». Хавбек будет выступать в составе московского клуба под 25-м номером.

В этот же день он провел первую тренировку в составе новой команды.

За полтора сезона в составе казанского клуба Макаров провел 40 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 1 голевую передачу.

В третьем туре Тинькофф РПЛ «Динамо» сыграет против ЦСКА. Встреча состоится 8 августа на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 20.00 по московскому времени.