Денис Макаров провел первую тренировку в составе «Динамо»
Полузащитник Денис Макаров 6 августа перешел в «Динамо» из казанского «Рубина». Хавбек будет выступать в составе московского клуба под 25-м номером.
В этот же день он провел первую тренировку в составе новой команды.
За полтора сезона в составе казанского клуба Макаров провел 40 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 1 голевую передачу.
В третьем туре Тинькофф РПЛ «Динамо» сыграет против ЦСКА. Встреча состоится 8 августа на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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