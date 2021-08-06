Игнатов рассказал, чем он похож на Егора Титова

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о том, как он относится к сравнениям с Егором Титовым.

— Молодым игрокам часто мешают слишком громкие слова в их адрес. Тебя тоже сравнивали с Егором Титовым. Голову от хвалебных статей не вскружило?

— «Звездняка» у меня не было, дело точно не в этом. Тем более что статьи о себе я не читаю. С игрой Титова знаком только по видео, потому что был еще совсем маленьким, когда он выступал за «Спартак». Но приятно, когда с ним сравнивают. Он большой мастер.

— Чем ты на него похож?

— Наверное, видением поля, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 6 августа.

21-летний игрок в текущем сезоне провел три матча за «Спартак» во всех турнирах.