Бывший игрок «Локомотива» и сборной Хорватии, сейчас хорватский агент, Томислав Дуймович в интервью «СЭ» рассказал о новом тренере красно-зеленых Марко Николиче.

— Что даст «Локомотиву» Николич?

— Он рано закончил карьеру — в 20 лет, так что к сорока годам уже имеет большой опыт работы. В 29 лет стал самым молодым главным тренером в Сербии. Взял «Рад», довел его до еврокубков. Постепенно дорос до приглашения в «Партизан», с которым выиграл чемпионат и Кубок. Мне нравился футбол команды. Как и игра «Фехервара». Я общался с футболистами клуба, они высоко отзывались о Николиче. Он очень амбициозен, уверен в себе. Больше демократ, чем диктатор. Любит общаться с игроками, к нему без проблем может обратиться любой. В этом плане напоминает Славена Билича. Думаю, у Николича получится создать в «Локомотиве» такой микроклимат, который нужен. По крайней мере, ему это удавалось во всех командах, которыми руководил. Считаю, это очень хорошее приобретение для «Локомотива». Не только я, но и все эксперты, с которыми общаюсь, высокого мнения о Марко. Надеюсь, у него все получится. (Константин Алексеев)

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