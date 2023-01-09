Николай Русу стал новым тренером по физподготовке ЦСКА

К тренерскому штабу ЦСКА присоединился специалист по физподготовке Николай Русу, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Русу работал тренером по физической подготовке в «Краснодаре», «Динамо» (Минск), «Роторе», «Шерифе», а также в сборной Молдавии.

Также в команду пришел новый аналитик Игорь Печерица. Последние 4 года он занимал аналогичную должность в «Динамо».