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Николай Русу стал новым тренером по физподготовке ЦСКА

Виктория Кравченко
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К тренерскому штабу ЦСКА присоединился специалист по физподготовке Николай Русу, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Русу работал тренером по физической подготовке в «Краснодаре», «Динамо» (Минск), «Роторе», «Шерифе», а также в сборной Молдавии.

Также в команду пришел новый аналитик Игорь Печерица. Последние 4 года он занимал аналогичную должность в «Динамо».

ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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