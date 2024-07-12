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Наумов: «Надо развивать в командах клубный патриотизм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что последние 10 лет в российских командах нет такого понятия, как «клубный патриотизм».

«Клубный патриотизм в российском футбол отошел на второй план. Сейчас у футболистов другие ценности: карьерный рост, зарплата, комфорт. В последние 10 лет патриотизма нет. Это во всем мире так. Игроки относятся к футболу, как к работе, которая хорошо оплачивается.

Надо развивать в командах клубный патриотизм, от этого нельзя отказываться. Можно по пальцам пересчитать, кто провел карьеру в одном клубе. Гильерме был таким футболистом, но с ним плохо попрощались в «Локомотиве». Руководители тоже обесценили это понятие», — цитирует «РБ Спорт» Наумова.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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Химки – Динамо Мх
 - : -
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