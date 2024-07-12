Шикунов: «Спартак» должен ставить одну задачу — первое место. Второе — это крайний вариант»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что красно-белые должны ставить одну задачу — победу в чемпионате России.
— Реально или нет, мы посмотрим по комплектации, кого они возьмут, — цитирует «РБ Спорт» . Сейчас совсем непонятно. Только «Зенит» впереди планеты всей. Всех набрал, все у него нормально. А у остальных громких переходов пока не было. Но «Спартак» по своему статусу просто не имеет права ставить другие задачи. Он должен ставить одну задачу — первое место. Второе — это крайний вариант.
— Если «Спартак» не попадет в тройку призеров, Станковичу могут это не простить?
— Конечно, это будет провал.
Источник: «РБ Спорт»
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|Краснодар
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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