Воробьев: «В «Локомотиве» каждый футболист — основной»
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал об адаптации в новой команде.
«Команда приняла меня хорошо, все нравится. Готовимся к сезону. Конечно, у каждого тренера и каждой команды разные требования. Но мне понятны все тренерские задумки. Сейчас по товарищеским играм будем анализировать и что-то корректировать. Как тренерский штаб решит, так и будет. У нас каждый футболист — основной», — цитирует «РБ Спорт» Воробьева.
Этим летом 26-летний Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив», подписав контракт до лета 2027 года.
Источник: «РБ Спорт»
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