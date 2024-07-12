Воробьев: «В «Локомотиве» каждый футболист — основной»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал об адаптации в новой команде.

«Команда приняла меня хорошо, все нравится. Готовимся к сезону. Конечно, у каждого тренера и каждой команды разные требования. Но мне понятны все тренерские задумки. Сейчас по товарищеским играм будем анализировать и что-то корректировать. Как тренерский штаб решит, так и будет. У нас каждый футболист — основной», — цитирует «РБ Спорт» Воробьева.

Этим летом 26-летний Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив», подписав контракт до лета 2027 года.