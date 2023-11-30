Тикнизян: «Пиняеву 19 лет, а от него ждут игры как от 30-летнего»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о своем одноклубнике Сергее Пиняеве.

«Он достаточно молодой футболист, при таком возрасте свойственна нестабильность. Все осталось при нем: скорость, дриблинг и правая нога. Где-то с точки зрения психологии на него давление со стороны наших любимых СМИ тоже играет свою роль. От 19-летнего Сережи ждут игры как от 30-летнего, спрос с него очень большой. Но отчасти здесь есть и его вина, он задал такую высокую планку. Ему надо забить, почувствовать уверенность в себе, и он начнет показывать тот футбол, который от него ждут», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.