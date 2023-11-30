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Тикнизян: «Пиняеву 19 лет, а от него ждут игры как от 30-летнего»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о своем одноклубнике Сергее Пиняеве.

«Он достаточно молодой футболист, при таком возрасте свойственна нестабильность. Все осталось при нем: скорость, дриблинг и правая нога. Где-то с точки зрения психологии на него давление со стороны наших любимых СМИ тоже играет свою роль. От 19-летнего Сережи ждут игры как от 30-летнего, спрос с него очень большой. Но отчасти здесь есть и его вина, он задал такую высокую планку. Ему надо забить, почувствовать уверенность в себе, и он начнет показывать тот футбол, который от него ждут», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Наяир Тикнизян
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
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1
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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