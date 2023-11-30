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Сегодня, 08:00

Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать. Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», — сказал Круговой «СЭ».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о намерении продлить контракт с футболистом.

Текущее соглашение с 25-летним защитником рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarket оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Данил Круговой
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 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
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 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
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