Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о коронавирусе. Из-за пандемии соревнования прерваны, активен только чемпионат Белоруссии.

— Предвидеть завтрашний день сегодня не решится ни один здравомыслящий человек, — цитирует Наумова «Спорт уик-энд». — Нашей планете бросили вызов. И она оказалась совсем маленькой, нам спрятаться некуда от коронавируса. А завтра может начаться другая и третья эпидемия. Мое мнение, мы перешли грань ответственности и своих возможностей. Мы считали, что нам все стало доступно. Создаем гипероружие, строим мощные объекты, реки повернем, океаны осушим. На самом деле, нынешняя история говорит: «Ребята, вы тут временные гости». Если хочешь рассмешить Бога, поделись с ним своими планами.

Основная ошибка, что мы начинаем кого-то винить. Нельзя никого винить, рассуждать: кто хороший, а кто плохой. Часто негативно упоминают китайцев, Италию, которая не услышала предупреждение. Не надо этого. Нужно просто всем вместе взяться за руки и выжить! Выжить! Не потерять людей. Посмотрите, вирус будто осознанно наносит удары. Ударил по Китаю. Самой организованной нации. Самой быстроразвивающейся экономике. И они показали, как с этим могут справиться. Дали понять, вот так нужно жить. Дисциплинированно, скромно, но развиваясь максимально быстрыми темпами. Ударил вирус и по людям, которым больше 60 лет. В основном это опытные управленцы, которые управляют государством, крупными предприятиями. Прорезаем ряды «старичков», освобождаем место для молодежи? Мне иногда кажется, что какая-то рука двигает все эти процессы. Наверное, это мои фантазии, но часто подобные мысли меня посещают.