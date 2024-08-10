Наумов — о результатах «Локомотива»: «Это заслуга тренерского штаба. Команда выглядит гармонично»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» победу железнодорожников над махачкалинским «Динамо» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ.

«Рано говорить о том, что «Локомотив» нашел решение своих проблем. То, что «Локомотив» сейчас выглядит хорошо, это, конечно, заслуга тренерского штаба. Они хорошо подготовились к сезону. Команда выглядит гармонично, молодым игрокам доверяют. Батраков в нападении хорошо играет, Самошников вышел на свой уровень. Сильянов великолепно сегодня выглядел. Это говорит о хорошей подготовке к сезону. Хватит ли этих ребят для того, чтобы пройти весь сезон с такой игрой? Это только начало сезона. Что будет дальше, трудно сказать. Скамейка очень короткая», — сказал Наумов «СЭ».

«Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах. Ранее команда Михаила Галактионова обыграла дома «Ростов» (1:0) и разгромила в гостях «Ахмат» (5:0).