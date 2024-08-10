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Сегодня, 17:23

Наумов — о результатах «Локомотива»: «Это заслуга тренерского штаба. Команда выглядит гармонично»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» победу железнодорожников над махачкалинским «Динамо» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ.

«Рано говорить о том, что «Локомотив» нашел решение своих проблем. То, что «Локомотив» сейчас выглядит хорошо, это, конечно, заслуга тренерского штаба. Они хорошо подготовились к сезону. Команда выглядит гармонично, молодым игрокам доверяют. Батраков в нападении хорошо играет, Самошников вышел на свой уровень. Сильянов великолепно сегодня выглядел. Это говорит о хорошей подготовке к сезону. Хватит ли этих ребят для того, чтобы пройти весь сезон с такой игрой? Это только начало сезона. Что будет дальше, трудно сказать. Скамейка очень короткая», — сказал Наумов «СЭ».

«Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах. Ранее команда Михаила Галактионова обыграла дома «Ростов» (1:0) и разгромила в гостях «Ахмат» (5:0).

В следующем матче красно-зеленые 13 августа встретятся на выезде с «Оренбургом» в рамках группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
2
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Бителло

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Локомотив

 4
И К Ж
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Динамо

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Факел

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