Батраков: «Баринов — настоящий капитан, благодарен ему за все»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал «СЭ» о взаимодействии с капитаном железнодорожников Дмитрием Бариновым.

«Баринов — настоящий капитан и лидер. Я ему за все благодарен», — сказал Батраков «СЭ».

«Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах. После этого матча красно-зеленые с 9 очками вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ, однако у лидирующего «Зенита» (9) и ближайших преследователей железнодорожников — московского «Динамо» (9), ЦСКА (7) и «Спартака» (6) — еще по одной игре в запасе.