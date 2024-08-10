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Сегодня, 17:26

Евсиков — о периоде в «Локомотиве»: «Семин объяснил, что я пришел в конце сборов, когда состав наигран»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Денис Евсиков объяснил, почему ни разу не сыграл за красно-зеленых при Юрии Семине.

«К Юрию Палычу вообще вопросов нет. Он мне объяснил, что я пришел в конце сборов, когда состав уже наигран. Сами посудите: я — игрок обороны, а в защите лучший левый защитник чемпионата Лекхето, справа игрок сборной России Евсеев, в центре игрок сборной Грузии Асатиани, а персональщики — также сборники Нижегородов и Сенников. Любой тренер в этой ситуации не станет рисковать и внедрять кого-то нового. Тогда «Локо» с первого тура вышел на первое место и никого не пустил туда о финиша. Семин предлагал пойти в аренду, чтобы получить игровую практику, а потом вернуться и начать все с чистого листа», — приводит «РБ Спорт» слова Евсикова.

Будучи футболистом, Евсиков также выступал за ЦСКА, «Терек», нальчикский «Спартак», «Томь» и «Торпедо-ЗИЛ». В настоящее время он возглавляет владимирское «Торпедо».

Источник: РБ Спорт
Денис Евсиков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
2
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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Спартак – Ахмат
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Педро

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Зенит

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Локомотив

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