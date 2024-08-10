Евсиков — о периоде в «Локомотиве»: «Семин объяснил, что я пришел в конце сборов, когда состав наигран»

Бывший защитник «Локомотива» Денис Евсиков объяснил, почему ни разу не сыграл за красно-зеленых при Юрии Семине.

«К Юрию Палычу вообще вопросов нет. Он мне объяснил, что я пришел в конце сборов, когда состав уже наигран. Сами посудите: я — игрок обороны, а в защите лучший левый защитник чемпионата Лекхето, справа игрок сборной России Евсеев, в центре игрок сборной Грузии Асатиани, а персональщики — также сборники Нижегородов и Сенников. Любой тренер в этой ситуации не станет рисковать и внедрять кого-то нового. Тогда «Локо» с первого тура вышел на первое место и никого не пустил туда о финиша. Семин предлагал пойти в аренду, чтобы получить игровую практику, а потом вернуться и начать все с чистого листа», — приводит «РБ Спорт» слова Евсикова.

Будучи футболистом, Евсиков также выступал за ЦСКА, «Терек», нальчикский «Спартак», «Томь» и «Торпедо-ЗИЛ». В настоящее время он возглавляет владимирское «Торпедо».