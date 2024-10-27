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Сегодня, 11:23

Наумов — о матче с «Зенитом»: «Ничья для «Локомотива» будет отличным результатом»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Зенитом» в 13-м туре РПЛ.

«Я считаю, что ничья для «Локомотива» будет отличным результатом потому, что зацепить хотя бы одно очко с «Зенитом» на их поле — это большое дело для любой команды РПЛ. Конечно, если «Локомотив» выиграет, то будет вообще супер, но если добьется ничьей, то это тоже будет неплохим результатом для команды. Нужно будет постараться сыграть покомпактнее в обороне и с резкими контратаками. Конечно, для этого плана является большой потерей отсутствие Самошникова, который умеет разгонять атаки, но в принципе и Пиняев, и Севикян, и Сильянов, и тот же Батраков тоже быстрые ребята, поэтому команде нужно сделать ставку в этом матче именно на это, и очень важно не дать зенитовским бразильцам развернуться. Но еще раз повторюсь, что если будет ничья, то это не станет большим огорчением, а в случае победы — будет большая радость», — сказал Наумов «СЭ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 27-ю очками. «Зенит» с 29-ю очками располагается на второй строчке.

Денис Сафронов

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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