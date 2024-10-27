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Сегодня, 11:19

Марков о прогрессе «Факела»: «С приходом Пятибратова пришла уверенность»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал выступление команды в последних матчах.

— Да. По результатам у нас был кризис, но сейчас пошли хорошие игры, поэтому можно так сказать. С приходом на тренерский мостик Дмитрия Пятибратова пришла уверенность, мы начали играть в другой футбол, — приводит слова Маркова «Евро-Футбол.Ру».

Пятибратов во второй раз в карьере возглавил воронежцев в августе. После 13 матчей команда с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Евгений Марков
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
Результаты / календарь
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30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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