Марков о прогрессе «Факела»: «С приходом Пятибратова пришла уверенность»

Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал выступление команды в последних матчах.

— Да. По результатам у нас был кризис, но сейчас пошли хорошие игры, поэтому можно так сказать. С приходом на тренерский мостик Дмитрия Пятибратова пришла уверенность, мы начали играть в другой футбол, — приводит слова Маркова «Евро-Футбол.Ру».

Пятибратов во второй раз в карьере возглавил воронежцев в августе. После 13 матчей команда с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.