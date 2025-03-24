Футбол
24 марта, 14:10

«Зенит» назван самым популярным клубом России, хоккейные команды не вошли в топ-10

Алина Савинова
«Зенит» назван самым популярным клубом России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Кинопоиск» опубликовал рейтинг 15 самых популярных спортивных клубов России по итогам 2024 года.

На первой строчке данного списка расположился ФК «Зенит». В топ-3 также вошли «Реал» и футбольный «Спартак». Лучшая позиция среди хоккейных команд у «Вашингтона» — 11-е место. Среди клубов КХЛ в рейтинг попал только «Авангард» (15-я строчка).

Топ-15 самых популярных спортивных клубов России по оценке «Кинопоиска»:

1. ФК «Зенит» (РПЛ)

2. ФК «Реал» Мадрид (ла лига)

3. ФК «Спартак» (РПЛ)

4. ФК «Барселона» (ла лига)

5. ФК ЦСКА (РПЛ)

6. ФК «Краснодар» (РПЛ)

7. ФК «Динамо» Москва (РПЛ)

8. ФК «Ростов» (РПЛ)

9. ФК «Локомотив» (РПЛ)

10. ФК «Манчестер Сити» (АПЛ)

11. ХК «Вашингтон» (НХЛ)

12. «Арсенал» Лондон (АПЛ)

13. ФК «Крылья Советов» (РПЛ)

14. ФК «Ливерпуль» (АПЛ)

15. ХК «Авангард» (КХЛ)

Данные были сформированы на основе индекса «Кинопоиск Pro Спорт», который измеряет интерес аудитории, исходя из запросов в интернете. При этом запрос засчитывается только в том случае, если пользователь перешел по ссылке и провел на странице не менее двух минут.

