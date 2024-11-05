Помощников судей РПЛ стало слишком много. Им придется искать другую работу

В российском судейском корпусе сложилась уникальная ситуация — в ближайшее время, видимо, придется значительно сократить число ассистентов РПЛ. На сегодня их больше 40 человек, а обеспечить полноценной нагрузкой такое количество невозможно — с учетом того, что при новых иностранных руководителях помощников рефери практически перестали назначать ассистентами ВАР.

В течение 14 туров чемпионата России-2024/25 около двух третей назначений (137) пришлись всего лишь на 16 человек — Алексея Стипиди (11 игр), Андрея Веретешкина, Андрея Образко, Варанцо Петросяна (по 10), Максима Гаврилина, Дмитрия Ермакова, Дмитрия Мосякина, Рустама Мухтарова, Арама Петросяна (по 9), Игоря Демешко, Константина Шаламберидзе (по 8), Александра Богданова, Андрея Гурбанова, Алексея Лунева, Дмитрия Сафьяна и Алексея Ширяева (по 7).

По разным причинам минимально обеспечены работой в чемпионате Егор Болховитин (4 матча), Максим Белокур, Алексей Ермилов, Дмитрий Жвакин (по 3), Сергей Каруненко, Игорь Князев, Артем Перов, Денис Петров, Станислав Попков, Андрей Филипкин (по 2), Павел Новиков, Руслан Шекемов (по 1).

Три последних тура ни один из ассистентов не был отправлен в ВАР-центр в роли АВАР. В трех последних турах в РПЛ работали только 25 помощников из более чем 40. В последних двух — лишь 23. Остальные не используются.

Зачем тогда включать в список РПЛ свыше 40 ассистентов? В таких условиях (без назначений в первой лиге и АВАР в РПЛ) даже при необходимости обслуживать кубковые игры достаточно 30 помощников или немногим более 30.