Терехов о втором месте «Сочи» в РПЛ в сезоне-2025/26: «Почему нет?»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о задачах в РПЛ на сезон-2025/26.

«Выиграть серебро, как три года назад под руководством Владимира Федотова? Почему нет? В том сезоне тоже никто особо не верил в такой исход. Смеялись, наверное, если кто об этом говорил. Возможно, и внутри команды не верили, когда Федотов обозначил цели. А потом потихонечку от матча к матчу шли к этому и поняли, что можем», — цитируют Терехова «Известия».

По словам футболиста, в начале сезона Федотов сказал, что нужно бороться за самые высокие места и что любая команда может добиться максимума своего потенциала.

«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице первой лиги и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ. Сейчас главным тренером сочинцев является испанец Роберт Морено.

Терехов — серебряный призер РПЛ в составе «Сочи» по итогам сезона-2021/22.