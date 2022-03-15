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Судейство

Сегодня, 21:03

Николай Иванов вошел в состав ЭСК РФС

Иван Шитик
Корреспондент
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Менеджер судей Тинькофф РПЛ, экс-арбитр ФИФА Николай Иванов вошел в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает сайт РФС.

Николай Иванов обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата России с 1996 по 2010 годы и стал первым арбитром в истории, который отработал более 200 матчей в главном турнире страны. В 2004 году признавался лучшим арбитром России.

В настоящий момент он занимает должность менеджера судей РПЛ, отвечает за обучение арбитров и проведение дебрифингов.

Состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС:

Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса)

Сергей Зуев (заместитель председателя)

Витор Перейра

Николай Иванов

Сергей Фурса

Николай Левников

Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

Ранее глава департамента судейства РФС Витор Перейра покинул свой пост.

Источник: https://rfs.ru/news/215435
РФС
Николай Иванов
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Химки – Динамо
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
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27.02 00:00
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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 15 1 0
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