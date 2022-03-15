Николай Иванов вошел в состав ЭСК РФС

Менеджер судей Тинькофф РПЛ, экс-арбитр ФИФА Николай Иванов вошел в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает сайт РФС.

Николай Иванов обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата России с 1996 по 2010 годы и стал первым арбитром в истории, который отработал более 200 матчей в главном турнире страны. В 2004 году признавался лучшим арбитром России.

В настоящий момент он занимает должность менеджера судей РПЛ, отвечает за обучение арбитров и проведение дебрифингов.

Состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС:

Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса)

Сергей Зуев (заместитель председателя)

Витор Перейра

Николай Иванов

Сергей Фурса

Николай Левников

Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

Ранее глава департамента судейства РФС Витор Перейра покинул свой пост.