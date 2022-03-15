Хачатурянц: «Уход Перейры не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства РФС»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Мы благодарны Витору за проделанную работу и профессиональное отношение к делу. При этом наши договоренности предполагают возможность возобновления сотрудничества в дальнейшем. Хочу подчеркнуть, что решение не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства, в том числе на оперативную. Работа продолжается в полном объеме», — приводит слова Хачатурянца официальный сайт РФС.

15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному соглашению сторон. Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.