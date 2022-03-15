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Хачатурянц: «Уход Перейры не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства РФС»

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Мы благодарны Витору за проделанную работу и профессиональное отношение к делу. При этом наши договоренности предполагают возможность возобновления сотрудничества в дальнейшем. Хочу подчеркнуть, что решение не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства, в том числе на оперативную. Работа продолжается в полном объеме», — приводит слова Хачатурянца официальный сайт РФС.

15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному соглашению сторон. Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.

Источник: https://rfs.ru/news/215437
РФС
Ашот Хачатурянц
Витор Перейра
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Перейра прокомментировал уход с поста главы департамента судейства РФС
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