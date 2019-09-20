Николай Гиоргобиани: «Сделаем все, чтобы победить «Спартак»

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани перед матчем 10-го тура чемпионата России против «Спартака» отметил, что команду ждет тяжелая игра. По его словам, при своих болельщиках нужно играть на победу.

— Со «Спартаком» будет очень тяжелая игра, — поделился с «Известиями» полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани. — Но мы будем играть дома при своих болельщиках и сделаем все, чтобы победить. Хороший ли это момент для нас с учетом разговоров вокруг «Спартака»? Для нас не бывает хороших моментов — каждая игра тяжелая. Будем бороться и посмотрим, что из этого получится.

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