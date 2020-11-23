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Николаев поддержал Лапочкина и арбитра ВАР за работу на матче «Краснодар» — «Тамбов»

19:44
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев дал оценку незасчитанному голу нападающего Михаила Костюкова «Тамбова» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Сложно оценивать такие эпизоды даже с помощью техники. Мне сложно сказать, где проходили точки, которые рассчитывали разницу между игроками. Раз техника подсказала, то решению Лапочкина и арбитра ВАР нужно доверится», — сказал Николаев в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

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