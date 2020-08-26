Никола Влашич: «Вратарь «Краснодара» заслуживат высших похвал, но ЦСКА наиграл на большее»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что армейцы заслужили победу в матче 5-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара» (1:1). Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

— Мы заслуживали большего. Когда играешь хорошо, а команда не добивается результата, уже неважно, как ты играл, главное — это командный результат, — сказал Влашич в эфире «Матч премьер». — Сегодня их вратарь заслуживает высших похвал, потому что он спас в большом количестве моментов. Но такого результата мы не заслужили, наиграли на большее.