Никола Влашич: «Провели работу над ошибками после прошлого года»
21:09
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич остался доволен реализацией моментов в матче 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» (5:1). Хавбек оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.
— Мы в прошлом году тоже играли хорошо, но не могли забивать. Мы провели работу над ошибками, — сказал Влашич в эфире «Матч премьер». — В первом у нас были подходы, не хватало реализации, до пенальти. Но во второй половине мы свои шансы реализовали.
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