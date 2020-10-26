Никола Влашич: «Провели работу над ошибками после прошлого года»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич остался доволен реализацией моментов в матче 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» (5:1). Хавбек оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

— Мы в прошлом году тоже играли хорошо, но не могли забивать. Мы провели работу над ошибками, — сказал Влашич в эфире «Матч премьер». — В первом у нас были подходы, не хватало реализации, до пенальти. Но во второй половине мы свои шансы реализовали.