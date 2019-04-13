Никола Влашич – о своем будущем: "Не знаю, где буду играть в следующем сезоне"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил "СЭ" на вопросы о своём будущем, а также сказал, был ли матч 23-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:3) самым тяжелым в его карьере.

– Игра была похожа на перетягивание каната. Сначала ЦСКА забивает, потом дважды пропускает, сравнивает и в итоге упускает очки. Были ли в вашей карьере подобные матчи?

– Да, были, но совсем немного. Такие матчи – редкость. После красной карточки было очень тяжело возвращаться в игру, но мы забили дважды. Но "Оренбург" – хорошая команда, они забили прекрасный мяч.

– Гончаренко сказал что-то персонально вам в перерыве и после матча?

– Да, мы постоянно общаемся. Но то, что говорится внутри раздевалки, нельзя выносить в прессу.

– Сейчас в прессе появляется все больше слухов о вашем будущем. Вы знаете, где будете играть в следующем сезоне?

– Нет, пока не знаю. Я сосредоточен на ЦСКА. У нас впереди семь очень тяжёлых игр. Мы все должны собраться и достойно завершить сезон. (Константин Колмаков)