Никола Моро: «Забить всегда приятно. Но гораздо важнее было выиграть этот матч»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро отметился первым голом за бело-голубых в матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (1:3).

— Да, забить мяч всегда приятно. Но гораздо важнее было выиграть этот матч. А так мы проиграли, поэтому не могу быть полностью счастлив. Конечно, я давно хотел забить за «Динамо». Сегодня это произошло. Но было бы лучше, если бы я забил, а мы победили, — цитирует Моро сайт «Динамо».

— Гол в дерби приобретает особое значение?

— Здорово, когда удается отличиться в матче с серьезным соперником, таким как ЦСКА. Надеюсь, теперь буду забивать чаще.

— Тяжелый матч!

— Когда мы пропустили второй гол, нам удалось достаточно быстро вернуться, сделать счет 1:2. Потом у нас случилось удаление, которое сломало нам игру. Нам стало тяжелее контролировать мяч. Мы были не столь эффективны.

— На следующей неделе прилетает Сандро Шварц. Какие я ожидания от работы с новым главным тренером?

— Я слышал о Сандро только хорошее. Он отличный человек и тренер. Ждем его с нетерпением. Надеюсь, он сможет вывести нас на новый уровень.

— В ближайшую субботу «Динамо» играет против «Сочи». Что потребуется, чтобы обыграть сочинцев?

— Каждый матч очень важен для нас. Когда мы встречаемся с командами, которые находятся выше нас в турнирной таблице, значимость матча повышается. Нам нужно будет улучшить свою игру и исправить ошибки, допущенные в сегодняшней встрече.