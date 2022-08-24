Источник: защитник «Портимоненсе» Роша перейдет в ЦСКА
Защитник «Портимоненсе» Роша перейдет в ЦСКА
Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша перейдет в ЦСКА, сообщает Record.
Ранее агент 27-летнего бразильца Игорь Кампеделли подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского клуба.
В нынешнем сезоне Роша принял участие в трех матчах за «Портимоненсе» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,5 миллиона евро.
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|1
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|
3
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|6
|4
|1
|1
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|13
|
4
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|6
|3
|3
|0
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|12
|
5
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|6
|3
|3
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|
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|
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|1
|2
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|5
|
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|6
|0
|4
|2
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|4
|
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|6
|0
|1
|5
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|1
|
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|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|- : -
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
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|28.08
|19:45
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Ростов – ЦСКА
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|4
|П
|
|
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|4
|
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|И
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|Ж
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