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Сегодня, 19:50

Источник: защитник «Портимоненсе» Роша перейдет в ЦСКА

Защитник «Портимоненсе» Роша перейдет в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша перейдет в ЦСКА, сообщает Record.

Ранее агент 27-летнего бразильца Игорь Кампеделли подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского клуба.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в трех матчах за «Портимоненсе» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,5 миллиона евро.

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 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
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Н. Новгород – Динамо
 - : -
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Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
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Урал – Зенит
 - : -
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