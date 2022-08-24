Источник: защитник «Портимоненсе» Роша перейдет в ЦСКА

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша перейдет в ЦСКА, сообщает Record.

Ранее агент 27-летнего бразильца Игорь Кампеделли подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского клуба.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в трех матчах за «Портимоненсе» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,5 миллиона евро.