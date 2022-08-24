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В «Фенербахче» объяснили, почему Дзюба не оказался в стамбульском клубе

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в разговоре с «СЭ» ответил на слова агента Артема Дзюбы, Леонида Гольдмана, о срыве переговоров с клубом из-за смены тренера.

«Мы разговаривали с агентом Дзюбы во время зимнего трансферного окна. Только разговаривали. Тогда агент сказал, что семья Дзюбы хочет остаться в России. С того момента мы больше не общались. Даже этим летом», — сказал Баки «СЭ».

34-летний Дзюба подписал контракт с «Аданой Демирспор» в четверг, 18 августа. Соглашение с нападающим заключено по схеме «1+1».

В понедельник, 22 августа, Дзюба забил мяч в дебютном матче чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4).

Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Фенербахче
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5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
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 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
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 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
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 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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