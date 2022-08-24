В «Фенербахче» объяснили, почему Дзюба не оказался в стамбульском клубе

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в разговоре с «СЭ» ответил на слова агента Артема Дзюбы, Леонида Гольдмана, о срыве переговоров с клубом из-за смены тренера.

«Мы разговаривали с агентом Дзюбы во время зимнего трансферного окна. Только разговаривали. Тогда агент сказал, что семья Дзюбы хочет остаться в России. С того момента мы больше не общались. Даже этим летом», — сказал Баки «СЭ».

34-летний Дзюба подписал контракт с «Аданой Демирспор» в четверг, 18 августа. Соглашение с нападающим заключено по схеме «1+1».

В понедельник, 22 августа, Дзюба забил мяч в дебютном матче чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4).