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РПЛ совместно с РФС проведет проверку по заявлению «Локомотива» после матча с «Зенитом»

11:55
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проведет проверку по поводу обращения «Локомотива» после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:6).

«РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления «Локомотива» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» — «Локомотив», — цитирует ТАСС заявление РПЛ.

2 мая «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ и досрочно стал чемпионом страны. Это третье чемпионство для питерцев подряд.

После этой встречи руководство столичного клуба выступило с заявлением из-за большого количества поступивших жалоб от болельщиков. Также клуб заявил, что фанатам было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 000.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11299211

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры