РПЛ совместно с РФС проведет проверку по заявлению «Локомотива» после матча с «Зенитом»

Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проведет проверку по поводу обращения «Локомотива» после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:6).

«РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления «Локомотива» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» — «Локомотив», — цитирует ТАСС заявление РПЛ.

2 мая «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ и досрочно стал чемпионом страны. Это третье чемпионство для питерцев подряд.

После этой встречи руководство столичного клуба выступило с заявлением из-за большого количества поступивших жалоб от болельщиков. Также клуб заявил, что фанатам было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 000.