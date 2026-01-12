Кокарев — о малом количестве игрового времени за «Крылья Советов»: «Хочется больше, учитывая прошлый хороший сезон»

Вратарь «Крыльев Советов» Никита Кокарев в разговоре с «СЭ» высказался о своей игре в текущем сезоне РПЛ.

— В этом сезоне ты получаешь мало игровой практики. Как реагируешь на это?

— К сожалению, получил мало игрового времени в первой части сезона. Естественно, хочется больше, учитывая еще и прошлый хороший сезон. Но что имеем, то имеем. Хотя бы этим уже нужно дорожить.

— Насколько парадоксально для тебя столь малое количество игровой практики, учитывая прошлый успешный сезон?

— Так сложилось. Тренерский штаб говорит терпеть, ждать и доказывать, — сказал Кокарев.

Кокарев перешел в «Крылья Советов» из «Химок» в июле 2025 года.

В сезоне-2025/26 россиянин сыграл 7 игр за самарцев, пропустил 12 мячей и провел 1 матч на ноль.