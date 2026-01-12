Лусиано самостоятельно принял решение не менять написание имени на футболке

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» объяснил написание имени вместо фамилии на футболке новичка команды Лусиано Гонду.

«Было бы странно при переходе внутри чемпионата менять написание имени на футболке. У нас его уже знают как Лусиано. Тем не менее мы уточнили это у игрока, и он выбрал оставить такое написание», — сказал Брейдо «СЭ».

Аргентинец будет выступать за армейцев под 32-м игровым номером.

Контракт 24-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2029/30.