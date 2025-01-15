Вратарь «Химок» Кокарев: «Какое место по итогам сезона удовлетворит? Думаю, в первой восьмерке»

Вратарь «Химок» Никита Кокарев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о турнирном положении команды в РПЛ.

«У нас не очень хорошее положение в турнирной таблице. Нужно продолжать работать. Какое место по итогам сезона удовлетворит? Думаю, что место в первой восьмерке», — сказал Кокарев «СЭ».

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 18 матчах.

Кокарев перешел в подмосковсный клуб в прошедшее трансфертное окно. В этом сезоне 22-летний россиянин провел 14 матчей и пропустил 31 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро. Контракт вратаря с подмосковным клубом рассчитан до лета 2027 года.