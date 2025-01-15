Источник: «Спартак» купил у «Зенита» 16-летнего игрока за 2,5 миллиона рублей
Полузащитник «Зенита» Иван Сорокин перешел в «Спартак», сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, «Зенит» несколько раз предлагал юниору продлить контракт с клубом, но игрок ответил отказом. Красно-белые заплатили за 16-летнего футболиста 2,5 миллиона рублей. Сорокин подписал со «Спартаком» контракт на два года.
В 2024 году Сорокин выступал в ЮФЛ-2. В прошедшем сезоне он провел 27 матчей, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.
Источник: https://t.me/karpinside/34577
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|
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|
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|7
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|16
|
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|18
|2
|8
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|14
|
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|18
|2
|7
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|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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|2.03
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ЖК
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Оренбург
|14
|1
|5
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|1
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