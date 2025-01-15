Источник: «Спартак» купил у «Зенита» 16-летнего игрока за 2,5 миллиона рублей

Полузащитник «Зенита» Иван Сорокин перешел в «Спартак», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, «Зенит» несколько раз предлагал юниору продлить контракт с клубом, но игрок ответил отказом. Красно-белые заплатили за 16-летнего футболиста 2,5 миллиона рублей. Сорокин подписал со «Спартаком» контракт на два года.

В 2024 году Сорокин выступал в ЮФЛ-2. В прошедшем сезоне он провел 27 матчей, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.