Чернов: «Забиваем много, хотелось бы поменьше пропускать»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о прошедшем матче 19 тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Самое главное, что выиграли. Не знаю, можно ли говорить о каком-то спаде — забиваем много, хотелось бы поменьше пропускать и заканчивать со спокойной душой такие матчи. После 2:0 надо было просто закрывать игру, и все», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

После 19 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Факел» — 14-й (14 очков).