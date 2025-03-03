«Локомотив» отдал форварда Радиковского в аренду в «Витебск»

«Локомотив» объявил об уходе форварда Дмитрия Радиковского.

19-летний россиянин будет выступать в «Витебске» на правах аренды до конца 2025 года.

В этом сезоне на его счету 1 гол в 2 матчах FONBET Кубка России. За вторую команду «Локомотива» он всего провел 25 игр, забил 13 мячей и сделал 7 голевых пасов.