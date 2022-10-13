В «Спартаке» прокомментировали назначение Никиты Баженова на должность в клубе

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал назначение бывшего форварда команды Никиты Баженова на административную должность в клубе.

«Один из девизов «Спартака» — «Здесь каждый важен». Мы считаем, что игроки, которые находятся в аренде, должны чувствовать внимание и поддержку со стороны клуба. Ведь мы рассчитываем, что они вернутся в «Спартак» еще более сильными и смогут помочь команде. Никита был одним из нескольких кандидатов на эту позицию, и мы рады, что к нашей команде присоединяется не просто экс-спартаковец, но и человек с необходимыми качествами, который сможет помогать молодым игрокам и наставлять их», — цитирует пресс-служба красно-белых Эшуорта.

В четверг, 13 октября, «Спартак» объявил о назначении 37-летнего Баженова на пост менеджера клуба по футболистам в аренде.