Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после ничьей с «Зенитом» (1:1) в 10-м туре РПЛ прокомментировал раннюю замену Зелимхана Бакаева, который ушел с поля в начале второго тайма.

— В первом тайме у Ларссона и Бакаева было много потерь, не получалось зацепиться за мяч. Почему вы заменили именно Зелимхана, и не кажется ли вам, что ему порой мешает излишняя эмоциональность?

— Бакаев — хороший игрок и хорошо проводит сезон. Порой тратит слишком много сил, так как много прессингует. Но это наша установка, он ее выполняет — мало кто может по отдаче и работоспособности сравниться с Зелимханом. Что касается замены — была идея выпустить высокого нападающего, чтобы цепляться за мячи. На позицию Бакаева опустился Ларссон. Все ребята понимают смысл замен, никаких вопросов у них не возникает. Говоря же о потерях в первом тайме, то тут большая заслуга Барриоса — он индивидуально работал с Бакаевым. Надо отдать ему должное за такую его игру.

— Можете подробнее прокомментировать игру Урунова? Именно после его потери в центре поля на дриблинге началась голевая атака «Зенита». Не стоит ли ему меньше таскать мяч индивидуально?

— Вы правы, у нас было много потерь в таких ситуациях. Это касается не только Урунова. Иногда нужно играть проще. У Остона есть такие хорошие характеристики, как смелость, он может обыграть соперника один в один. Вопрос в балансе. Надеюсь, что он сможет его найти. И не только он, но и другие наши футболисты. (Дмитрий Гирин)